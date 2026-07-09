Представьте себе ситуацию, в которой крошечный дрон, почти незаметный в небе, оказывается сложнее цели, чем самолет.
Обнаружили слабое место дронов: как пуля 1530 м/с решает задачу за доли секунды
Комментарии
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seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Так, можно УРА кричать и дырочки колоть для орденов, медалёй и звездей!? Али ишшо рановато? Из какого оружия будет вылетать эта пуля, кто стрелять то будет, точнее обнаруживать визуально этот грёбаный дрон и выцеливать его?! Одни вопросы! А можно статьи писать так, что бы этих вопросов НЕ БЫЛО?!
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4 н.
Александр Конкин
Когда только эти платформы в окопы придут?
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4 н.
М
ММ
Берем пару сотен таких установок. Ставим по периметру, в 3-4 ряда, за ними следом БМП с боезапасом. Потом Шилки аналогично, внутри такого каре танки и самоходки. Несколько каре и можно ползти до Львова, доставляя своевременно боезапас и обеспечив авиа прикрытие и подавление тяжелого оружия Цирконами.
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3 н.
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