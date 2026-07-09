Обнаружили слабое место дронов: как пуля 1530 м/с решает задачу за доли секунды

seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич

Так, можно УРА кричать и дырочки колоть для орденов, медалёй и звездей!? Али ишшо рановато? Из какого оружия будет вылетать эта пуля, кто стрелять то будет, точнее обнаруживать визуально этот грёбаный дрон и выцеливать его?! Одни вопросы! А можно статьи писать так, что бы этих вопросов НЕ БЫЛО?!