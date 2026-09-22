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Банк России понизил курс доллара до 84,0657 рубля

Банк России понизил курс доллара до 84,0657 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 23 сентября 2026 года на уровне 84,0657 рубля. Американская валюта подешевела на 2,97 копейки по сравнению с предыдущим значением, следует из данных регулятора .

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