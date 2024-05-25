Технология «Роснефти» по получению карбоната лития из пластовой воды успешно прошла испытания Татьяна АрестоваСпециалисты «Роснефти» достигли значительного прорыва, успешно протестировав технологию извлечения карбоната лития из вод в пластах.
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