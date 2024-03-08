Из Архангельска доставили гуманитарный груз в Запорожье

В Запорожскую область доставлен гуманитарный груз из Архангельской области.Как отметили в губернаторском центре «Вместе мы сильнее», два автомобиля были подготовлены для отправки из Архангельска с участием Совета ветеранов Росгвардии.
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