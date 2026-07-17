Китай и Нидерланды договорились решать бизнес-споры путем консультаций

Китай и Нидерланды договорились содействовать разрешению бизнес-споров путем консультаций, чтобы обеспечить безопасность и стабильность глобальных цепочек поставок полупроводников, сообщило в четверг Министерство коммерции КНР.
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