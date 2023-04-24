Токаев освободил от должностей двух замов председателя АНК

Президент Казахстана назначил новых помощников главы АНК.Касым-Жомарт Токаев распорядился освободить от занимаемых должностей заместителя председателя АНК Каримова Тауфика Акрамовича и Дементьеву Наталью Григорьевну, сообщает агентство Tengrinews.
Президент Казахстана назначил новых помощников главы АНК.Касым-Жомарт Токаев распорядился освободить от занимаемых должностей заместителя председателя АНК Каримова Тауфика Акрамовича и Дементьеву Наталью Григорьевну, сообщает агентство Tengrinews.
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