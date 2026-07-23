Назад дороги нет. Почему ближневосточный конфликт зашел в тупик и как он влияет на СВО

Американо-израильская война против Ирана коренным образом изменит ситуацию в регионе и торговлю нефтью в мире, считают эксперты Противостояние США и Израиля с Ираном движется по замкнутому кругу: Дональд Трамп хотел бы без потери лица покинуть поле сражения, однако "партия войны" в его команде не позволяет вложить меч в ножны.