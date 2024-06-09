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Хабаровский край продолжит помогать в восстановлении Донбасса

Хабаровский край продолжит помогать в восстановлении Донбасса

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушина.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Можно надеяться, что не мигранты поедут восстанавливать города и потом скупать жилье по льготным ипотекам в новостройках, как это случилось в Мариуполе?!
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15 час.

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