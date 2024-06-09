Хабаровский край продолжит помогать в восстановлении Донбасса

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушина.
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