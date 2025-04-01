Политика как он...
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Политика как она есть

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WP: Майк Уолтц использовал личную почту на Gmail для служебных коммуникаций

WP: Майк Уолтц использовал личную почту на Gmail для служебных коммуникаций

Сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома, в том числе советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц, использовали личную электронную почту на платформе Gmail для обсуждения государственных вопросов.

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