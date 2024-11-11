Шольц планирует поговорить с Путиным, но после консультации с партнерами

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен провести телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Однако перед эти он планирует обсудить предстоящую беседу с партнерами, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание ARD.
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