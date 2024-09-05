Артур Хейс: "Сточная канава для криптовалют может оказаться очень глубокой"

Сооснователь криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что цена биткоина может упасть до $50 000 или ниже перед заседанием Федеральной резервной системы США (ФРС), которое состоится 18 сентября 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии