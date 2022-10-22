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Джейми Каррагер: «Ман Сити» перешел грань, обвинив Клоппа в ксенофобии. Этим самым они опустились до уровня идиотов в твиттере»

Джейми Каррагер раскритиковал «Манчестер Сити» за обвинения Юргена Клоппа в ксенофобии. Сообщалось, что представители «горожан» остались разочарованы словами главного тренера «Ливерпуля» о «Сити».

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