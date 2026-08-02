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Регионы России

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Российская ПВО сбила 1158 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила 1158 украинских беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за последние сутки 1 158 украинских беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и один реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США.

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