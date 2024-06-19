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Мигрант с ковриком в храме Федора Ушакова или Как себя вести, если в вашей церкви начали делать намаз

Мигрант с ковриком в храме Федора Ушакова или Как себя вести, если в вашей церкви начали делать намаз

С одной стороны - на фоне недавнего сюрприза со знаменами ИГ и захватом заложников, произведенным специфическими бородачами в "образцовом" Ростовском СИЗО, эпизод в Южном Бутове не представляется серьезным.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
в жопу пнуть и поджечь
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16 час.
Валерий Симоненко
Не поможет! Они, муслимы, полными идиотами в этот момент становятся и хоть стреляй их, сдлхнет, а не прекратит. Даже в глазах &quot;сопбратьев&quot; героем станет, а нсли пристрелит его в этот момент, то и вовсе на уровне святого станет! Самое действенное это БРОСИТЬ НА ЕГО КОВРИК КУСОК СВИНИНЫ и всё! Станет отверденным среди всех своих, проклятым! И вся семья его будет проклята.
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3 час.

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