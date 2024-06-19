Мигрант с ковриком в храме Федора Ушакова или Как себя вести, если в вашей церкви начали делать намаз

Валерий Симоненко

Не поможет! Они, муслимы, полными идиотами в этот момент становятся и хоть стреляй их, сдлхнет, а не прекратит. Даже в глазах "сопбратьев" героем станет, а нсли пристрелит его в этот момент, то и вовсе на уровне святого станет! Самое действенное это БРОСИТЬ НА ЕГО КОВРИК КУСОК СВИНИНЫ и всё! Станет отверденным среди всех своих, проклятым! И вся семья его будет проклята.