В Вилюйском районе Якутии ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Трехлетний ребенок пропал в Вилюйском районе Якутии, сообщили в республиканской службе спасения. Сегодня ночью житель села Жемкон позвонил в единую диспетчерскую службу и заявил, что его сын 2021 года рождения пропал с территории домовладения накануне вечером.