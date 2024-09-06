В Вилюйском районе Якутии ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Трехлетний ребенок пропал в Вилюйском районе Якутии, сообщили в республиканской службе спасения. Сегодня ночью житель села Жемкон позвонил в единую диспетчерскую службу и заявил, что его сын 2021 года рождения пропал с территории домовладения накануне вечером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии