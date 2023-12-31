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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Барриоса о возможном уходе хавбека в «Боку»: «Неправда. Следующий год он проведет в «Зените»

Агент Барриоса о возможном уходе хавбека в «Боку»: «Неправда. Следующий год он проведет в «Зените»

Ранее появилась информация, что колумбиец был предложен «Бока Хуниорс». Нет, это неправда. У Барриоса есть предложения от других клубов.

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