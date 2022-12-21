Белый дом: визит Зеленского в США — сигнал Путину о поддержке Украины Вашингтоном

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США следует воспринимать в качестве сигнала руководителю РФ Владимиру Путину и всему миру о дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Визит украинского президента Владимира Зеленского в США следует воспринимать в качестве сигнала руководителю РФ Владимиру Путину и всему миру о дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
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