СК требует арестовать девушку, швырнувшую бутылку с коктейлем Молотова в полицейских в Москве

В Следственном комитете РФ заявили, что задержанная студентка, бросившая бутылку с коктейлем Молотова в сторону полиции на несогласованной акции протеста в Москве, готовилась заранее.
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