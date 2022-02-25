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СК требует арестовать девушку, швырнувшую бутылку с коктейлем Молотова в полицейских в Москве

СК требует арестовать девушку, швырнувшую бутылку с коктейлем Молотова в полицейских в Москве

В Следственном комитете РФ заявили, что задержанная студентка, бросившая бутылку с коктейлем Молотова в сторону полиции на несогласованной акции протеста в Москве, готовилась заранее.

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