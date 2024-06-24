По сообщениям Джеффа Грабба, Sony работает над эмулятором PS3 для PS5 Хотя катало...

По сообщениям Джеффа Грабба, Sony работает над эмулятором PS3 для PS5Хотя каталог классических игр PlayStation Plus позволяет играть в некоторые игры для PS3 на PS5, в настоящее время это возможно только через облачную потоковую передачу, хотя утверждается, что собственная обратная совместимость для игр для PS3… источник#Sony.