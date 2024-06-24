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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По сообщениям Джеффа Грабба, Sony работает над эмулятором PS3 для PS5 Хотя катало...

По сообщениям Джеффа Грабба, Sony работает над эмулятором PS3 для PS5 Хотя катало...

По сообщениям Джеффа Грабба, Sony работает над эмулятором PS3 для PS5Хотя каталог классических игр PlayStation Plus позволяет играть в некоторые игры для PS3 на PS5, в настоящее время это возможно только через облачную потоковую передачу, хотя утверждается, что собственная обратная совместимость для игр для PS3… источник#Sony.

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