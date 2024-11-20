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Парламентская газета

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Экс-замминистра обороны Иванову вменили отмывание денег и растрату

Следователи предъявили бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову новое обвинение, согласно которому ему вменяется совершение двух особо крупных растрат и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех миллиардов рублей.

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