Украина может потерять несколько городов, включая Харьков и Одессу, если президент Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
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