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Русская весна

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«Это конец для Украины»: в США заявили, что Киев не сможет победить

«Это конец для Украины»: в США заявили, что Киев не сможет победить

Украина может потерять несколько городов, включая Харьков и Одессу, если президент Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

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