Небензя: ответственность за возможную катастрофу на Ближнем Востоке лежит на США

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании СБ ООН заявил, что ответственность за возможную эскалацию ситуации на ближнем Востоке лежит на США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии