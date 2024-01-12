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Небензя: ответственность за возможную катастрофу на Ближнем Востоке лежит на США

Небензя: ответственность за возможную катастрофу на Ближнем Востоке лежит на США

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании СБ ООН заявил, что ответственность за возможную эскалацию ситуации на ближнем Востоке лежит на США.

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