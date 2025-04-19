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Мода и Шоу-бизнес

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«Свято место пусто не бывает»: 61-летняя певица Азиза раскрыла детали нового романа

«Свято место пусто не бывает»: 61-летняя певица Азиза раскрыла детали нового романа

Появились сведения о новой любовной истории в жизни 61-летней Азизы. Инсайдер из её близкого круга. Как утверждает источник, её новый избранник — ровесник певицы, занимающийся предпринимательской деятельностью.

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