«Свято место пусто не бывает»: 61-летняя певица Азиза раскрыла детали нового романа

Появились сведения о новой любовной истории в жизни 61-летней Азизы. Инсайдер из её близкого круга. Как утверждает источник, её новый избранник — ровесник певицы, занимающийся предпринимательской деятельностью.
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