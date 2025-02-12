Это первый минивэн Huawei. Появились живые фото

GAC и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве еще в конце прошлого года. Стороны планируют совместно запустить три флагманские модели к 2025 году, включая большой люксовый минивэн, большой люксовый внедорожник и большой люксовый седан.
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