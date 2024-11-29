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Якупов о «Куньлуне»: «Благодарен клубу, руководству, персоналу. Там не было стабильности, мы побеждали тех, кого не должны были, а проигрывали тем, кого должны были побеждать»

31-летний форвард перешел в «Авангард» 16 ноября.  – Как простились с Михаилом Кравцом? Что можете передать ему уже публично? – Я благодарен всем: и команде, и клубу, и руководству, и персоналу, всем, кто участвовал.

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