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Спички - не игрушка

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Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"

Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"

  Попытки "принуждения России к миру" набирают обороты — и выйдут на пик через два месяца. Объявлено, что конференция по Украине — она же "саммит мира" — пройдет в Швейцарии 16-17 июня на роскошном курорте Бюргеншток на озере близ Люцерна.

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