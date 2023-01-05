Глазьев: три условия Победы в 2023 году

Сергей Глазьев обращает внимание на то, что затягивание военных действий до следующего года опасно, так как «создает предпосылки для политического кризиса в России и организации революции в 2024-м году во время президентской избирательной кампании».
Сергей Глазьев обращает внимание на то, что затягивание военных действий до следующего года опасно, так как «создает предпосылки для политического кризиса в России и организации революции в 2024-м году во время президентской избирательной кампании».
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