Глазьев: три условия Победы в 2023 году

Спички - не игрушка

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Сергей Глазьев обращает внимание на то, что затягивание военных действий до следующего года опасно, так как «создает предпосылки для политического кризиса в России и организации революции в 2024-м году во время президентской избирательной кампании».

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