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Мошенники оставили 83-летнюю жительницу Нижнего Новгорода без жилья и денег

Мошенники оставили 83-летнюю жительницу Нижнего Новгорода без жилья и денег

Пенсионерка в Нижнем Новгороде потеряла единственное жилье и денежные накопления из-за действий телефонных мошенников, обманувших 83-летнюю женщину.

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