Раис Татарстана поручил провести подготовку к 80-летию Победы

В 2025 году Татарстан вместе со всей страной отметит самый главный праздник – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Победы, которая без преувеличения является нашим главным достоянием и предметом особой гордости.
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