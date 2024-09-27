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Татар-информ

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Раис Татарстана поручил провести подготовку к 80-летию Победы

В 2025 году Татарстан вместе со всей страной отметит самый главный праздник – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Победы, которая без преувеличения является нашим главным достоянием и предметом особой гордости.

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