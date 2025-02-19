«Неверные интерпретации»: министр юстиции разъясняет свою фразу «Законы не имеют значения»

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару объяснила недавние заявления, касающиеся правовых изменений и их внедрения в контексте создания Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (PACCO).
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