Не могу согласиться с Владимиром Владимировичем Путиным по одному вопросу

Андрей Павлов

"Путин отстаивает наши интересы и мы должны поддерживать его и его команду." Мы конечно должны его поддерживать, потому что больше некого. Не этих же клоунов из подтанцовки. А вот насчёт "отстаивает наши интересы" есть большие сомнения. Он президент капиталистической страны, и поэтому вполне естественно, что в приоритете у него интересы капитала. Капитал заинтересован в притоке мигрантов, вот их и завозят кишлаками и аулами. А вот мигранты с семьями для бизнеса не нужны, тут политика чистой воды. И в этом надо разбираться в первую очередь, потому что такие семьи - мина замедленного действия под будущее России. Путин хорошо декларирует, но за его декларациями нет действий. Он декларировал приоритет интересов коренного населения перед пришлыми. Действий ноль. Рейды это капелька в море, и погоды не делают. Он декларировал, что новую элиту надо делать из прошедших СВО. Все верно, но КАК? Инструментов виде законов соответствующих нет и не предвидится. Старая элита что, сама встанет с пригретых кресел и уйдет? Не-ет, она будет насмерть бороться против новой элиты, и сила, т.е. законы, ей же под себя написанные, на ее стороне. Или Президент думает, что она примет законы, направленные против ее существования? Смешно же!