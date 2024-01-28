ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Рыжакин
    отвечу словами Путина - Кто как обзывается, тот так и называется! Как комиссар К. Вавилова сказала: "А людям не сказк..."Сесть за три кол...
  • Владимир
    Боюсь такое не только в Ростове, Краснодаре..... но и везде.... Менял паспорт, ходил в местное отделение внутренних д..."Поехали?" Ростов...
  • Андрей Павлов
    "Путин отстаивает наши интересы и мы должны поддерживать его и его команду." Мы конечно должны его поддерживать, пото...Не могу согласить...

Не могу согласиться с Владимиром Владимировичем Путиным по одному вопросу

Не могу согласиться с Владимиром Владимировичем Путиным по одному вопросу

Мысли Бабы Яги Вот, честное слово, первый раз позволю себе не согласиться с нашим Президентом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Платов
Вполне может быть такое. Ведь в истории страны уже было такое ...
Ответить
58 мин.
Михаил Мерзликин
Хабалистая баба, шкуру смени !
Ответить
54 мин.
Андрей Павлов
&quot;Путин отстаивает наши интересы и мы должны поддерживать его и его команду.&quot; Мы конечно должны его поддерживать, потому что больше некого. Не этих же клоунов из подтанцовки. А вот насчёт &quot;отстаивает наши интересы&quot; есть большие сомнения. Он президент капиталистической страны, и поэтому вполне естественно, что в приоритете у него интересы капитала. Капитал заинтересован в притоке мигрантов, вот их и завозят кишлаками и аулами. А вот мигранты с семьями для бизнеса не нужны, тут политика чистой воды. И в этом надо разбираться в первую очередь, потому что такие семьи - мина замедленного действия под будущее России. Путин хорошо декларирует, но за его декларациями нет действий.  Он декларировал приоритет интересов коренного населения перед пришлыми. Действий ноль. Рейды это капелька в море, и погоды не делают. Он декларировал, что новую элиту надо делать из прошедших СВО. Все верно, но КАК? Инструментов виде законов соответствующих нет и не предвидится. Старая элита что, сама встанет с пригретых кресел и уйдет? Не-ет, она будет насмерть бороться против новой элиты, и сила, т.е. законы, ей же под себя написанные, на ее стороне. Или Президент думает, что она примет законы, направленные против ее существования? Смешно же!
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх