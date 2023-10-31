Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились

Супер Майк и Женщина-кошка встречается уже 2 года, и теперь готовится к свадьбе фото: 2021 James Devaney43-летняя звезда фильма о стриптизерах «Супер Майк» и 34-летняя актриса из «Бэтмена» недавно обручились, подтвердили изданию People многочисленные источники.