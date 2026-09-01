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Buzzfeed Celebrity

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Olivia Rodrigo Announces $20 Million Donated To 10 Non-Profit Organizations At Daisy Chain Fields

Olivia Rodrigo Announces $20 Million Donated To 10 Non-Profit Organizations At Daisy Chain Fields

"I really believe that giving women the tools to decide their own futures and live healthy lives free of violence and discrimination is the most effective tool we have at changing the world for the better.

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