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Царьград

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Захарова заявила о возможных последствиях введения виз Арменией

Захарова заявила о возможных последствиях введения виз Арменией

На Восточном экономическом форуме Мария Захарова заявила, что введение Арменией визового режима для русских может нанести вред самим армянам, учитывая тесные родственные связи между народами.

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