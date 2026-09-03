Захарова заявила о возможных последствиях введения виз Арменией

На Восточном экономическом форуме Мария Захарова заявила, что введение Арменией визового режима для русских может нанести вред самим армянам, учитывая тесные родственные связи между народами.
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