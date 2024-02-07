8 китайских обычаев для удачного Китайского Нового года

По мере приближения лунного Нового года важно знать обычаи во время и перед китайским Новым годом. От отказа подметать дом до поздней ночи накануне – вот 8 китайских новогодних обычаев и традиций, которые вам следует знать! Убедитесь, что контейнер для риса заполнен Важно убедиться, что контейнер для риса заполнен во время CNY.