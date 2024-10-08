Как дружественный России Алжир помогает возрождать игиловский* вилайят Азавад

Как свидетельствует текущая обстановка, нынешнее руководство Алжирской Народной Демократической Республики заискивает как перед арабскими фундаменталистами, так и перед туарегскими сепаратистами, потворствуя их действиям на территории южных соседей – Нигера и Мали.
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