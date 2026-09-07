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Царьград

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Минэкономразвития РФ рассмотрит предложения о реформе турналога

Минэкономразвития РФ рассмотрит предложения о реформе турналога

Министерство экономического развития России анализирует предложения о реформе туристического налога от ключевых отраслевых объединений, включая Российский союз туриндустрии и Федерацию рестораторов.

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