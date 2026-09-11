700 южноуральцев прошли 5238 км без машин ради чистого воздуха

В Челябинской области подвели итоги V Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». За минувшие выходные 700 человек из разных городов региона суммарно преодолели 5238 километров без использования личного автотранспорта.
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