В структуре МВД России создано Главное управление оперативного реагирования

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил профильным подразделениям ведомства незамедлительно приступить к реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 2022 г.

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