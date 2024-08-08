Театр абсурда
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Театр абсурда

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МИД РФ - пять баллов. Захарова обратилась к британцам на фоне протестов на острове

МИД РФ - пять баллов. Захарова обратилась к британцам на фоне протестов на острове

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Англии, шестой день подряд, проходят массовые беспорядки и протесты.

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