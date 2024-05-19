Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    У русских на данный счет обычно говорят: "Не рой яму другому, а то и сам в нее там скоро попадешь"... Любой  русофоб...Путин выдвинул ул...
  • Сергей Храмов
    Пора скопировать беззвучные минометы или надо палец в носу сломать прежде как сделают такой миномет из трубы... РВСН."Не могли понять,...
  • Сергей Храмов
    Переломный момент на фронте Украины наступает сейчас и продлится 2-3 недели... РВСН.Когда закончится ...

Крупнейший металлокомбинат Украины оказался на грани закрытия из-за мобилизации

Крупнейший металлокомбинат Украины оказался на грани закрытия из-за мобилизации

Горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" может перестать функционировать, так как многих мужчин с завода отправят на фронтРуководство крупнейшего металлургического предприятия Украины бьёт тревогу из-за мобилизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх