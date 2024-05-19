Крупнейший металлокомбинат Украины оказался на грани закрытия из-за мобилизации

Горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" может перестать функционировать, так как многих мужчин с завода отправят на фронтРуководство крупнейшего металлургического предприятия Украины бьёт тревогу из-за мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии