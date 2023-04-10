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Под Красной Горой иномарка врезалась в дерево, погиб 63-летний водитель

Под Красной Горой иномарка врезалась в дерево, погиб 63-летний водитель

По предварительной информации, 63-летний водитель Kia Spectra двигался в направлении деревни Кибирщина, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - рассказали 10 апреля в пресс-службе УГИБД .

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