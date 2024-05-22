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Царьград

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Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко выходит на свободу спустя 22 года

Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко выходит на свободу спустя 22 года

Бывший милиционер, терроризировавший жителей Зеленограда, может оказаться на воле 14 июня.Срок заключения Юрия Гриценко, так же известного как "Зеленоградский Чикатило", подходит к концу.

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