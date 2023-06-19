Царьград

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Как будем отдыхать на Новый год и в "майские": Минтруд составил график праздников

Как будем отдыхать на Новый год и в "майские": Минтруд составил график праздников

Минтруд составил график выходных на следующий год, увеличив нерабочие дни в мае.Традиционно в середине лета Минтруд России публикует проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год с учетом переносов.

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