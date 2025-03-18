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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс в 36-й раз сделал дубль за один период и обновил рекорд «Торонто». У него 394 шайбы в 614 играх в НХЛ

Капитан «Торонто» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари», забросив 2 шайбы во втором периоде.

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