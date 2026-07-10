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Cell Metabolism: аминокислотный состав рациона важнее общего количества белка

Cell Metabolism: аминокислотный состав рациона важнее общего количества белка

Диета с низким содержанием белка, дополненная оптимальным количеством аминокислоты метионина по средиземноморскому принципу, снижает жировую массу, улучшает обмен веществ и уменьшает признаки старения — причем без ограничения калорий.

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