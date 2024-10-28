Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями, после того как вместе с Килианом Мбаппе сталНападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями, после того как вместе с Килианом Мбаппе стал обладателем трофея Герда Мюллера.