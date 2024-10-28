Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями, после того как вместе с Килианом Мбаппе сталНападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями, после того как вместе с Килианом Мбаппе стал обладателем трофея Герда Мюллера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Пугачева изменила родине. Без таких, как она, Россия будет чище. Изменникам нет возврата!» — олимпийский чемпион
- «Он миллионер. Мог счастливо жить в США, но вернулся в Россию: тут безопаснее и комфортнее». Зангалис про Ларионова
- Монсон: «Если Америка чего-то не хочет, МОК ее слушает, потому что США дают деньги»
Свежие комментарии