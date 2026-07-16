Бастрыкина оценила последствия неисполнения Apple требований ФАС

Владельцы iPhone в России обеспокоились из-за сообщений о возможных санкциях против компании Apple. Поводом стало истечение 15 июля срока, который Федеральная антимонопольная служба установила для выполнения требований российского законодательства.
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