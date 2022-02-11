Более 40 россиян попали в тюрьму за высказывания в интернете в 2021 году

В 2021 году 44 жителя России получили реальные тюремные сроки за высказывания в интернете, а всего выявлен 401 случай уголовного преследования за комментарии и посты в социальных сетях, говорится в ежегодном исследовании проекта "Сетевые свободы".
В 2021 году 44 жителя России получили реальные тюремные сроки за высказывания в интернете, а всего выявлен 401 случай уголовного преследования за комментарии и посты в социальных сетях, говорится в ежегодном исследовании проекта "Сетевые свободы".
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