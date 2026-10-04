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Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» – против «Викоса»

«Ираклис» примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» встретится с «Викосом». Чемпионат Греции  Регулярный чемпионат Положение команд:  ПАОК – 1-0, АЕК – 1-0, Колоссос – 1-0, Кардицас – 1-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Перистери – 0-0, Ираклис – 0-0, Викос – 0-0, Арис – 0-1, Миконос – 0-1, Промитеас – 0-1, Марусси – 0-1, Лефкадас – 0-1.

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